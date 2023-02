Frank Zambo Anguissa, centrocampista del Napoli e protagonista di questa super stagione azzurra, ha rilasciato un’intervista a BeInSport in cui ha parlato del campionato, della Champions League e di quella che potrà essere ricordata la stagione del Napoli.

Di seguito le parole del centrocampista azzurro:

“Sarebbe un fallimento non vincere lo Scudetto, mi rifiuto di pensare a questa eventualità e per questo dobbiamo continuare a dare il massimo fino alla fine. Non voglio pensare che in questo campionato il titolo non sia nostro, faremo di tutto per conquistarlo.”