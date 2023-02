Khvicha Kvaratskhelia si è preso il Napoli sulle spalle e, insieme a Victor osimhen, lo sta portando alla vittoria. Il campione georgiano ieri si è reso protagonista di una prestazione sontuosa, accentuata da un gol straordinario. L’azione conclusasi con la rete ha fatto subito il giro del mondo per la bellezza dei dribbling e la precisione del tiro.

Il gol di Kvaratskhelia lo ha proiettato nei migliori calciatori d’Europa per numeri stagionali fino a questo momento. Il Napoli e Luciano Spalletti non intendono fare a meno delle sue qualità e vogliono puntare ancora su di lui per lungo tempo.

Kvaratskhelia

Il rito di Kvaratskhelia prima del fischio d’inizio

Dopo la partita contro il Sassuolo è diventata virale un’immagine iconica del Napoli: al fischio d’inizio c’erano ben 8 calciatori sulla linea di centrocampo, pronti all’assalto offensivo sin da subito.

Ciò che è saltato all’occhio degli osservatori più attenti, però, è il rito “scaramantico” di Khvicha Kvaratskhelia prima del calcio iniziale. Il segno della croce con la mano nella metà del Sassuolo è smebrato una spinta a far sempre meglio contro gli avversari.