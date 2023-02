Il Napoli prosegue la sua marcia trionfale mentre le inseguitrici sono aggrappate a una speranza, seppur flebile. Questo è quello che è divenuto ormai il leitmotiv di questo campionato, dominato in lungo e in largo dalla squadra di Luciano Spalletti, che anche grazie alla vittoria di ieri sera contro il Sassuolo al Mapei Stadium, vede il sogno tricolore avvicinarsi.

Alla vittoria dei partenopei, hanno risposto (non con poche difficoltà) sia il Milan che l’Inter. Nella fattispecie, i rossoneri hanno battuto per 1-0 il Monza, mentre la squadra di Simone Inzaghi ha piegato per 3-1 l’Udinese in casa.

Serie A, invariato il distacco di Inter e Milan dal Napoli: la classifica

Il distacco in classifica di Inter e Milan, dunque, torna quello che si registrava prima della vittoria degli azzurri contro il Sassuolo.

I nerazzurri, con i tre punti, salgono a 47 punti, mentre il Milan insegue a quota 44, a ben 18 lunghezze dai partenopei. Il tutto, in attesa delle altre partite che si giocheranno nelle prossime ore sugli altri campi.

Questa, la classifica aggiornata: