Eintracht, il titolare assente a sorpresa contro il Werder Brema: a rischio per il Napoli?

Il Napoli continua a volare in campionato e la vittoria di ieri sera, al Mapei Stadium di Reggio Emilia, contro il Sassuolo ha regalato ulteriori tre punti alla squadra di Luciano Spalletti, che vede sempre più avvicinarsi il sogno Scudetto.

Tra pochi giorni, però, gli azzurri saranno chiamati allo scoglio Eintracht Francoforte, nella sfida valida per gli ottavi di finale della UEFA Champions League.

I tedeschi, così come ammesso dallo stesso tecnico Glasner in una recente intervista, sognano il colpaccio, ma la volontà dei partenopei è quella di togliersi soddisfazioni anche in campo europeo.

Il centrocampista è influenzato: può saltare il Napoli

Intanto, novità in casa Eintracht arrivano in questi minuti proprio dalla Germania. I prossimi avversari del Napoli sono ora in campo contro il Werder Brema: assente di giornata è Sebastian Rode, uno dei calciatori titolari per la squadra tedesca.

Per questo, è a rischio la sua presenza per l’incrocio contro il Napoli, anche se trapela ottimismo in Germania circa un recupero a tempo debito del centrocampista.