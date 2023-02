Sassuolo-Napoli, Spalletti pronto a sorprendere Dionisi: la scelta

Da primatista in classifica con un vantaggio di +15 dall’Inter secondo, il Napoli di Luciano Spalletti scenderà in campo questa sera alle 20:45 contro il Sassuolo al Mapei Stadium. Una sfida complessa, che rappresenta la prima di tre gare fuori casa per gli azzurri, che affronteranno successivamente Eintracht Francoforte ed Empoli.

FOTO: Getty Images, Napoli

Dopo aver riconfermato i titolari contro la Cremonese, con molta probabilità il tecnico partenopeo adopererà un po’ di turnover in questa sfida contro il Sassuolo, in vista soprattutto degli ottavi di finale di Champions League. Il Napoli affronterà infatti l’Eintracht Francoforte in due sfide decisive il 21 febbraio alle 21 e il 15 marzo alla stessa ora per accedere ai quarti.

Probabile formazione di Spalletti contro il Sassuolo

L’allenatore azzurro scenderà in campo con un 11 titolare leggermente modificato per far riposare alcuni degli uomini più impiegati finora. In particolare, schiererà Juan Jesus al posto di Rrahmani, Olivera in sostituzione di Mario Rui ed Elmas e Politano rispettivamente a fare le veci di Zielinski e Lozano.

Niente risposo, invece, per l’intoccabile coppia Osimhen-Kvaratskhelia in attacco.

Di seguito la probabile formazione degli azzurri, sempre con il classico 4-3-3:

Meret

Di Lorenzo

Juan Jesus

Kim

Olivera

Anguissa

Lobotka

Elmas

Politano

Osimhen

Kvaratskhelia

Probabile formazione del Sassuolo

Nessuna rivoluzione invece per Dionisi, che conferma il 4-3-3 con i soliti interpreti. Non dovrebbe farcela Berardi a recuperare in tempo per il Napoli.

Di seguito le probabili scelte del tecnico neroverde: