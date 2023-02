Kvaratskhelia fa innamorare tutti, elogi dall’attaccante di Serie A: “È il miglior giocatore del campionato”

Il Napoli, proprio in questo momento, sta disputando il 22° turno di Serie A. Gli azzurri, sono impegnati in trasferta al Mapei Stadium di Reggio Emilia per la sfida al Sassuolo.

I ragazzi di Luciano Spalletti sono in vantaggio per 2-0. A decidere la sfida, fino a questo momento, sono le reti di Kvaratskhelia e Osimhen.

Entrambe le reti sono state di pregevole fattura: Osimhen ha fulminato Consigli con una rasoiata potentissima da posizione molto defilata, il georgiano, invece, ha siglato la rete dell’1-0 dopo una serpentina iniziata da centrocampo.

Tweet Gerard Deulofeu Kvaratskhelia

Deulofeu incorona Kvara: “Il migliore in Serie A”

Proprio in seguito alla rete dell’1-0, un altro protagonista di questa Serie A ha voluto pubblicamente elogiare Kvaratskhelia.

Attraverso il proprio profilo Twitter, l’esterno dell’Udinese, Gerard Deulofeu ha voluto incoronare Kvaratskhelia come miglior giocatore della Serie A. Evidentemente, l’ex obiettivo del Napoli, che la scorsa estate è stato vicino agli azzurri, sta seguendo il Napoli da casa.

Di seguito il tweet: