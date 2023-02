Kvaratskhelia cuore d’oro: “Ha finanziato il viaggio di uno studente georgiano”

Khvicha Kvaratskhelia è uno degli idoli della Georgia e non potrebbe essere altrimenti, visto che un talento così passa una volta nella vita, soprattutto in un paese relativamente non calciofilo. Kvara però non è amato solo per il suo talento, ma soprattutto per la persona che è, visto che ha sempre dimostrato di avere un grande cuore.

NAPLES, ITALY – FEBRUARY 12: Khvicha Kvaratskhelia of SSC Napoli celebrates after scoring the 1-0 goal during the Serie A match between SSC Napoli and US Cremonese at Stadio Diego Armando Maradona on February 12, 2023 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

L’ultimo bellissimo gesto è stato condiviso su Twitter dal collega georgiano Dachi Tsurtsumia, che ha evidenziato come il numero settantasette azzurro abbia pagato il viaggio ad uno studente georgiano per la conferenza di Singapore.

Di seguito il tweet in questione:

🇬🇪 Khvicha Kvaratskhelia ha finanziato il viaggio alla conferenza di Singapore per uno studente Georgiano. pic.twitter.com/cZV3Qorm2a — Dachi Tsurtsumia 🇬🇪 (@dtsgtr2) February 17, 2023

È evidente come la spesa effettuata dal calciatore del Napoli non sia particolarmente esosa, visto che 800 Lari georgiani corrispondono a poco meno di 300 euro al cambio attuale. Quello che però conta è il gesto e per uno studente ricevere un regalo del genere da un proprio idolo sportivo è una cosa che non ha prezzo. Solo applausi per un a persona che si sta dimostrando un fuoriclasse, in campo e fuori dal campo.