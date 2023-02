Futuro Spalletti, esultano i tifosi: arriva l’annuncio in diretta di Giuntoli!

Manca pochissimo al calcio d’inizio di Sassuolo-Napoli. Gli azzurri allenati da Luciano Spalletti vogliono allungare sull’Inter, prima tra le inseguitrici. In caso di vittoria, il Napoli volerebbe a 18 punti di vantaggio sui nerazzurri.

La squadra di Simone Inzaghi sarà impegnata domani contro l’Udinese a San Siro.

Nel corso del pre partita, ai microfoni di Dazn è intervenuto il ds del Napoli, Cristiano Giuntoli. Il dirigente azzurro ha presentato il match che aspetta gli azzurri e poi ha parlato anche di Luciano Spalletti e della sua situazione contrattuale.

Di seguito quanto evidenziato:

Mille panchine per Spalletti, che effetto fa?

“Grande come la sua grandezza. La sua esperienza è testimoniata da questo numero di panchine e dai risultati ottenuti in carriera. Ora tutto passa in secondo piano e sarà molto importante il risultato di questa gara”.