Bellissima notizia per Mathias Olivera: la compagna aspetta una bambina!

L’avventura di Mathias Olivera con la maglia del Napoli in questa sua prima stagione all’ombra del Vesuvio non è stata come il terzino sinistro uruguagio si aspettava. Un infortunio a inizio stagione gli ha impedito di raggiungere il minutaggio sperato, oltre alle prestazioni superlative di Mario Rui che gli hanno concesso meno spazio.

Per l’ex terzino sinistro del Getafe però, quest’anno resterà certamente nella memoria per tutta la vita. Non solo per la possibilità di vincere uno storico trofeo qui a Napoli e per le sue prime partite in Champions League, ma soprattutto per una fantastica notizia di vita.

Come annunciato insieme alla fidanzata attraverso un post sui propri profili Instagram infatti, la coppia sta aspettando una bambina.

Di seguito il messaggio pubblicato dalla coppia sui social accompagnato dalla foto:

Felici e ansiosi per il tuo arrivo principessa, ti aspettiamo pieni di illusione e amore

Chissà quindi che da qui a pochi mesi, Mathias Olivera non si trovi a festeggiare alcuni tra gli avvenimenti più importanti della sua vita, professionale e non.