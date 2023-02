Sassuolo-Napoli, il comunicato sulle condizioni di Berardi: le ultime

Dopo la vittoria per 3-0 contro la Cremonese, il Napoli di Luciano Spalletti si prepara ad affrontare tre sfide in trasferta, rispettivamente contro Sassuolo, Eintracht Francoforte in Champions League ed Empoli sempre in campionato.

Contro gli uomini di Dionisi, gli azzurri scenderanno in campo venerdì sera alle 20:45 al Mapei Stadium. Il Sassuolo è reduce da quattro risultati utili consecutivi, di cui due pareggi e due vittorie importanti contro Atalanta e Milan.

Condizioni Berardi: l’aggiornamento

Nella scorsa gara contro l’Udinese l’attaccante Domenico Berardi è stato costretto ad uscire dal campo per un infortunio rimediato al 12′ minuto di gioco. Il Sassuolo ha rilasciato nel pomeriggio un comunicato circa le condizioni del calciatore neroverde.

FOTO: Getty Images, Berardi

Di seguito il comunicato ufficiale rilasciato dal Sassuolo: