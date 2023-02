Napoli, report allenamento: l’aggiornamento sulle condizioni di Raspadori!

Il Napoli di Luciano Spalletti prosegue convinto il proprio percorso in campionato dopo un’ulteriore vittoria (la diciannovesima in questa stagione di Serie A) per 3-0 contro la Cremonese. Gli azzurri si preparano ora ad affrontare tre sfide consecutive in trasferta: il Sassuolo al Mapei Stadium, l’Eintracht Francoforte in Champions League e l’Empoli sempre in campionato.

FOTO: SSC Napoli, Allenamento

Report allenamento: il comunicato del Napoli

Tramite i propri canali ufficiali, il Napoli ha reso noto il report dell’allenamento mattutino odierno. Di seguito quanto dichiarato nel comunicato:

Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Sassuolo in programma venerdì al Mapei Stadium alle ore 20.45 per l’anticipo della 23esima giornata di Serie A. La squadra si è allenata sul campo 2 iniziando la sessione con una fase di attivazione Successivamente il gruppo ha svolto una serie di partitine a campo ridotto e di seguito circuito di forza. Chiusura con lavoro tecnico tattico. Terapie per Raspadori.

La formazione a disposizione di Luciano Spalletti, dunque, si prepara per le prossime partite in campionato all’SSCN Konami Training Center di Castel Volturno.