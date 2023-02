Alvino provoca la Juventus: “Vedo ottimismo, ma potrebbero spedirli in Serie C”

La Juventus di Massimiliano Allegri occupa ad oggi il nono posto in campionato a quota 29 punti, dunque precisamente a 10 distanze dalla zona competizioni europee. Il posto di accesso alla Conference League, infatti, è occupato dalla Lazio di Maurizio Sarri a 39 punti, a -2 da Inter, Milan e Roma.

FOTO: Getty Images, Allegri

Il commento di Carlo Alvino sui social

La Vecchia Signora, oltre che un inizio di campionato complesso, ha subito la penalizzazione di 15 punti inflitta dalla Giustizia Sportiva lo scorso 20 gennaio. Il giornalista napoletano Carlo Alvino, ha commentato sul proprio profilo Twitter, la questione relativa alla manovra stipendi, sostenendo che a livello sportivo ci sono tante informazioni da poter mandare la Juventus in Serie C.

Di seguito quanto sostenuto dal giornalista:

Vedo molto ottimismo, da parte dei soliti noti, su manovra stipendi. Secondo me a livello sportivo c’è talmente tanto materiale da poterli spedire direttamente in Serie C.

FOTO: Twitter Carlo Alvino

Il prossimo impegno per la squadra bianconera è in Europa League, a seguito dell’eliminazione dalla Champions, domani sera alle 21:00 in casa contro il Nantes.