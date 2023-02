Tegola Sassuolo, deve lasciare il campo: può saltare la gara con il Napoli

Il Napoli continua a preparare la gara con la Cremonese in campionato, con Spalletti che ha già chiarito di non pensare ai prossimi impegni come la sfida di Champions League con l’Eintracht Francoforte.

Infortunio Berardi

Eppure uno sguardo alle prossime avversarie è lecito darlo. Una di queste è il Sassuolo, impegnato nell’anticipo delle ore 12.30 contro l’Udinese. Ebbene nel corso del 12′ il capitano e giocatore simbolo degli emiliani, Domenico Berardi, ha dovuto abbandonare il campo per infortunio. Dovrebbe trattarsi di un problema muscolare alla coscia sinistra: al suo posto è entrato Bajrami.

Berardi Sassuoli

Si tratta una brutta tegola per il Sassuolo, che già per diverse settimane aveva dovuto fare a meno di Berardi. Ricordiamo che i neroverdi saranno i prossimi avversari proprio del Napoli in campionato, nella sfida che si giocherà venerdì prossimo, in anticipo proprio per permettere alla squadra di Spalletti di preparare al meglio la trasferta europea in Germania. Viste le circostanze è davvero alta la probabilità che Berardi salti l’impegno contro gli azzurri.