Il Festival di Sanremo è anche un grande palco per i problemi sociali dell’Italia intera, da nord a sud. Nelle prime serate sono stati affrontati tanti temi estremamente importanti e delicati e tanti momenti simpatici che hanno coinvolto anche il Napoli.

Nella conferenza stampa odierna, Amadeus ha rivelato una splendida notizia che coinvolge i ragazzi di Nisida, altro argomento toccato nelle scorse serate all’Ariston.

Amadeus svela il gesto meraviglioso: per i ragazzi di Nisida

“Un imprenditore napoletano, anche vicino al Calcio Napoli – afferma Amadeus – ha scritto a Francesca Fagnani per regalare dei biliardini ai ragazzi di Nisida“.

La giornalista, nota al pubblico per il programma “Belve“, nella seconda serata del Festival di Sanremo ha raccontato la sua esperienza nel carcere minorile di Napoli, quello di Nisida. Ha raccontato di aver incontrato i ragazzi, ha imparato a conoscerli e a capire il loro modus vivendi.

L’intervento di Francesca Fagnani sul palco dell’Ariston si è focalizzato sull’impossibilità di un futuro certo. Colpevoli di diversi reati, mancano di un’educazione garantita dallo Stato, necessaria per imparare come non commettere più gli stessi errori. Inoltre, la giornalista aveva anche citato l’articolo 27 della Costituzione, che fa riferimento al principio di non colpevolezza: “In Italia la prigione serve solo a punire il colpevole, non serve a rieducare e a reinserire nella società“.