Futuro Kvaratskhelia e Osimhen: De Laurentiis non ha dubbi, l’idea del club!

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di BILD in cui ha toccato diversi argomenti relativi alla stagione corrente. Il patron azzurro ha trattato temi quali il calciomercato, il campionato e la Champions League, soffermandosi su numerosi aspetti.

Di seguito un estratto di quanto detto da De Laurentiis in relazione alla prospettiva della sua squadra prima dell’esordio in campo:

Ha venduto molte delle tue stelle più grandi in estate, portando giocatori piuttosto sconosciuti: pensava alla vittoria del campionato?

SÌ! Ho sempre saputo che abbiamo messo insieme una squadra competitiva. E negli ultimi dieci anni circa, siamo sempre stati tra i primi quattro, e spesso secondi. La cosa più importante era che la squadra ha sempre lottato per la vittoria. Molti pensavano che saremmo crollati dopo il Mondiale o almeno non saremmo stati forti come prima. Ovviamente era una sciocchezza. Se hai una buona squadra, in una società sana e con un grande allenatore, perché dovresti crollare? Siamo come un’azione in borsa che sta salendo. Se non stanno accadendo cose negative e fuori dall’ordinario, non c’è motivo per cui dovremmo perdere terreno. Non penso alla paura, sono fondamentalmente un guerriero.