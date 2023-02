Biglietti Eintracht-Napoli, il responsabile di TicketOne fa chiarezza alla radio ufficiale del club

La notizia del giorno è la vendita dei biglietti per il settore ospiti per la gara Eintracht Francoforte-Napoli, match valido per gli ottavi di finale di Champions League, in programma martedì 21 febbraio alle ore 21.

Nonostante la vendita dei biglietti riservata agli abbonati sia partita questa mattina alle ore 10, non sono mancati parecchi problemi che hanno fatto scatenare l’ira dei tifosi partenopei.

Tifosi Napoli (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Parla Amedeo Bardelli a Radio Kiss Kiss Napoli

A fare chiarezza sulla questione ci ha pensato Amedeo Bardelli, responsabile di TicketOne, che è intervenuto ai microfoni di “Radio Kiss Kiss Napoli”, la radio ufficiale del club.