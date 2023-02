Inchiesta Prisma, un video incastra il PM: “Tifo Napoli e odio la Juventus”

Ciro Santoriello, PM dell’Inchiesta Prisma che ha coinvolto il club bianconero nella manovra stipendi, nelle ultime ore è finito al centro di alcune polemiche a causa di alcuni video diffusi in rete e ricorrenti al 2019.

Santoriello anti Juve: polemica sui social

Le immagini risalgono ad una vecchia conferenza del 2019. Un siparietto ironico, con il relatore di turno che scherza e che però adesso sta facendo scatenare i tifosi bianconeri sui social:

“Rimaniamo distanti, sul fatto che lei sia PM e io avvocato, lei tifa Napoli e io tifo Inter”. E Santoriello risponde ironizzando: “Vabbè, dai: basta non Juventus“.

Non finisce però qui la polemica, in un altro video comparso in rete, lo stesso Santoriello aggiunge, senza mezzi termini: “Sì lo ammetto, io sono tifosissimo del Napoli e odio la Juventus” (il pubblico ride, ndr.). “E come Pubblico Ministero sono anti juventino… Contro i ladroncini in campo…”.

Si tratta di video vecchi e che sono finiti da qualche ora nell’occhio del ciclone. I tifosi della Juventus non hanno di certo preso bene queste dichiarazioni passate da parte del PM Santoriello.