Nicolò Zaniolo sta terminando definitivamente la sua avventura alla Roma. Il fantasista italiano non è più a disposizione di Mourinho da qualche settimana e nonostante l’inserimento in lista UEFA, non giocherà più con i giallorossi. Nei giorni scorsi si è parlato di una cessione in Premier League ma non si è mai trovato l’accordo per l’addio.

La Serie A, però, potrebbe realmente salutare Nicolò Zaniolo: per il Napoli non ci sono chance? Il suo futuro sta cambiando radicalmente ma non è detto che non tornerà in Italia.

Zaniolo (Getty Images)

Zaniolo al Napoli in futuro: possibile con la clausola rescissoria

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, Nicolò Zaniolo è ad un passo dal trasferimento al Galatasaray. Da giallorosso a giallorosso, dunque, per il classe ’99 che in Serie A non è mai riuscito ad imporsi.

Gli accordi potrebbero essere raggiunti a ore ma nel nuovo contratto di Zaniolo con il Galatasaray ci sarà anche una clausola rescissoria. Il suo ritorno in Serie A sarà possibile pagando 30-35 milioni di euro al club turco. Club e calciatore stanno limando i dettagli di questa clausola: Napoli e Milan restano alla finestra.