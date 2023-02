Primavera, sfida salvezza tra Inter e Napoli: tremenda delusione per gli azzurrini

È da poco terminato il match tra Inter e Napoli primavera, gli azzurrini escono sconfitti pesantemente: il risultato è di 4-0 in favore dei nerazzurri.

Una brutta battuta di arresto per i ragazzi di Frustalupi: gli azzurri sono al terzultimo posto in classifica in piena zona play-out ed ora il cammino diventa sempre più tortuoso.

I partenopei hanno disputato una partita sottotono, non sono riusciti a sviluppare gioco e di conseguenza l’Inter, squadra molto attrezzata, ha preso il sopravvento dominando la sfida.

Inter-Napoli, Primavera

La strada, seppur in salita, è però ancora molto lunga, c’è un intero girone di ritorno da giocare e i partenopei sapranno sicuramente rialzarsi, lotteranno sul campo per conquistare il proprio obiettivo: la salvezza.

Napoli Primavera: i prossimi impegni degli azzurrini

Tuttavia, per il Napoli è già tempo di concentrarsi sulla prossima partita, gli azzurri affronteranno in casa venerdì 10 febbraio alle ore 16.00 il Lecce, squadra terza in classifica.

Dopo l’eliminazione dalla Youth League e dopo una grande cavalcata in Coppa Italia terminata soltanto ai quarti di finale contro la Roma, per la primavera si prospetta una seconda parte di stagione davvero intense.

Tutte le forze saranno incentrate sul campionato con l’obiettivo di migliorare, divertire e raggiungere tutti gli obiettivi prefissati.