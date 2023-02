Notizia a sorpresa sul presidente dell’Inter: “Zhang rischia fino a tre mesi di carcere!”

Calcio e Finanza, noto portale di informazione che collega il mondo del calcio a quello dell’economia, ha riportato un’indiscrezione che sta circolando su Asia Sentinel, riguardante il patron dell’Inter Steven Zhang.

Secondo quanto riportato dal portale, ci sarebbero una serie di capi d’accusa nei confronti del presidente dei nerazzurri. Di seguito quanto evidenziato:

ROME, ITALY – MAY 11: Steven Zhang, President of FC Internazionale celebrates after victory in the Coppa Italia Final match between Juventus and FC Internazionale at Stadio Olimpico on May 11, 2022 in Rome, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

“Steven Zhang non avrebbe rimborsato un prestito del valore di oltre 300 milioni di dollari e i creditori sarebbero in procinto di aprire una causa nei suoi confronti. Il 13 marzo Zhang sarà chiamato a deporre nuovamente presso un tribunale di Hong Kong”.

Secondo gli addetti ai lavori del settore, il presidente nerazzurro rischia di andare in contro ad una pena che va fino ai tre mesi di carcere. Da capire ovviamente l’evoluzione della vicenda, ma quello che è certo, è che il momento in casa Inter non è esattamente sereno.

Vedremo se questa situazione a livello societario avrà delle ripercussioni anche dal punto di vista sportivo oppure se la vicenda sarà chiarita dal diretto interessato.