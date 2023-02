Nesce il terno del Napoli: i numeri vincenti legati al possibile scudetto

Il Napoli continua il proprio lavoro agli ordini di mister Luciano Spalletti per rafforzare il proprio primato in campionato. La formazione azzurra ha conquistato fin qui 53 punti in classifica e vanta un vantaggio di ben 13 punti sulla prima inseguitrice, ovvero l’Inter impegnata domenica sera nel derby contro il Milan.

Gioco del Lotto, i numeri sul Napoli

La squadra ha l’obiettivo di regalare un sogno che manca da 33 anni al popolo partenopeo, ovvero il tanto agognato titolo di Campioni d’Italia. L’attesa in città è tantissima, così come le aspettative. Ed è risaputo: Napoli fa rima anche con scaramanzia e cabala. È costume tra i vicoli popolari della città legare avvenimenti importanti ai numeri della Smorfia, o anche a particolari date. Il possibile scudetto del Napoli non può essere da meno, soprattutto in questa stagione segnata da tantissime coincidenze che rendono gli azzurri favoritissimi per la vittoria del titolo.

L’ambo

Ebbene nelle varie ricevitorie è nato il terno del Napoli. Ovvero tre numeri da giocare al gioco del Lotto che pare siano anche particolarmente fortunati. Ma quali sono questi numeri? Va detto che in realtà la base è composta da soli due numeri, comunemente detto ambo: il 3 e il 18.

Il 3 è legato al discorso del terzo scudetto del Napoli, mentre il 18 viene giocato perché sono appunto diciotto gli anni di presidenza del patron Aurelio De Laurentiis.

Il terno

Abbinando un terzo numero l’ambo del Napoli si trasforma in terno del Napoli. La particolarità sta nel fatto che il numero da abbinare può essere facoltativo, ma soprattutto a scelta. Tra le possibili giocate c’è il 33, ovvero gli anni dall’ultimo scudetto azzurro; ma anche il 23, legato all’anno corrente 2023.

Infine non possono mancare i numeri di maglia dei calciatori più rappresentativi. La scelta più comune ricade sul 77, il numero della sorpresa dell’anno Khvicha Kvaratskhelia; il 9 di Victor Osimhen; ma anche il 10 dell’indimenticabile Diego Armando Maradona.

Vincita sulla ruota Nazionale

In città un po’ tutti hanno iniziato a giocare costantemente questi numeri, con una prima vincita già effettuata nella giornata di giovedì 2 febbraio. Estratti sulla ruota Nazionale, infatti, sono stati i numeri 18 e 33. A Napoli si prova così a vincere due volte quest’anno: in campo lo scudetto e il popolo nel gioco del Lotto con il terno azzurro.