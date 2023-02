Napoli, muore Sergio Solli: lo storico attore di Eduardo De Filippo e Luciano De Crescenzo

Si è spento, nella giornata di oggi, a 78 anni l’attore napoletano Sergio Solli. L’attore fu “scoperto” da Eduardo De Filippo, che lo fece recitare nelle sue commedie, e apprezzato da Luciano De Crescenzo.

Solli nacque a Napoli il 19 novembre del 1944 in una famiglia dei Quartieri Spagnoli. Fin da piccolo amava recitare e il suo incontro con il palcoscenico fu casuale. Infatti, la conoscenza con l’attore Eduardo De Filippo nacque grazie ad un amico.

Da quel momento l’hobby della recitazione si trasformò in un lavoro vero e proprio. Sono notevoli, infatti, le interpretazioni dell’attore napoletano.

Sergio Solli

Ad annunciare la scomparsa è stato Bruno Garofalo

Ad annunciare la morte dell’attore napoletano è stato Bruno Garofalo, scenografico proprio di Eduardo De Crescenzo.

“Notizia triste per me e per chi lo conosceva. Se n’è andato un altro pezzo di storia napoletana, un amico delle origini. Non mi viene voglio di dire altro”, ha scritto tramite un messaggio sui social.

Sergio Solli è stato il simbolo della commedia e della drammaturgia napoletana