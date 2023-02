Napoli campione d’Italia al 98%: l’incredibile confronto con Barcellona e Arsenal

Stagione incredibile per il Napoli di Luciano Spalletti, chiamato a confermarsi ancora una volta nella trasferta di La Spezia contro la squadra di Luca Gotti.

Intanto, l’entusiasmo in città alle stelle e il sogno Scudetto sembra essere più vicino che mai.

Numeri impressionanti per la squadra azzurra, che trovano riscontro anche nelle statistiche: singolare è quella pubblicata da OPTA che, in base ai numeri, si ritiene ottimista sul possibile successo in campionato degli azzurri.

Serie A: Napoli confrontato con Barcellona e Arsenal

Quante probablità ha il Napoli di vincere lo Scudetto? Stando a quanto appreso dai calcoli a cura di OPTA, la percentuale arriva al 98,76%.

Per quanto riguarda invece il Barcellona e l’Arsenal, le percentuali si attestano rispettivamente a 77,79% e 62,64%.

Il divario accumulato dal club azzurro, dunque, sarebbe quasi decisivo per la lotta finale, stando a quanto si apprende dal dato pubblicato in queste ore.

Attualmente, il Napoli è fermo a quota 53, a più 13 punti dall’Inter seconda in classifica, ferma a sua volta a 40 punti.