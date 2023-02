Mourinho insiste ancora nonostante la delusione in Coppa Italia: lo ha detto sul Napoli

Delusione in casa Roma dopo l’incredibile eliminazione ai quarti della Coppa Italia per mano della Cremonese, vera e propria sorpresa di questa competizione.

La squadra di Davide Ballardini aveva già eliminato il Napoli di Luciano Spalletti, uscito agli ottavi di finale dopo la lotteria di rigori.

I grigiorossi si ripetono anche questa volta, anche se bastano i 90 minuti regolamentari per mandare a casa la Roma di José Mourinho, fresca di sconfitta anche in campionato per mano proprio del Napoli.

Roma-Cremonese, parla Mourinho

Il tecnico della Roma, José Mourinho, ha parlato nel post partita ai microfoni di Sport Mediaset. Di seguito, quanto riportato:

“Complimenti alla Cremonese. Hanno fatto due grandi vittorie contro Napoli e Roma. Paghiamo per un primo tempo orribile, di un livello molto basso. Nel secondo tempo c’è stato un errore individuale, abbiamo avuto una buona reazione. Loro si sono difesi, ma noi potevamo fare gol prima. Ho imparato in questi anni a non piangere per una sconfitta e guardare alla prossima. Questa rosa ha difficoltà ha giocare tre partite a settimane. Meritiamo di pagare per quanto fatto nel primo tempo”.

(Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

Passo indietro rispetto a Napoli?: “A Napoli meritavamo un risultato completamente diverso, per questo potevo dire che ero orgoglioso. Oggi non posso dire questo”.