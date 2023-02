Ferlaino abbatte la scaramanzia: “Il Napoli ha vinto lo Scudetto”

L’ex storico presidente del Napoli Corrado Ferlaino ha rilasciato alcune dichiarazioni all’edizione odierna del Corriere dello Sport.

Di seguito le dichiarazioni evidenziate dalla nostra redazione:

“Per me non è cambiato nulla, il mio sentimento è identico, si chiama amore. All’epoca, alla fine del primo tempo me andavo via dallo stadio, mentre ora al 45′ spengo tutto e comincio a girare per casa. Se il Napoli sta vincendo, quando immagino sia finita, riaccendo la tv; e se però le cose stavano andando male, provo a vedere se funziona cambiare il televisore”.

Ferlaino

“Prevedo quello che tutti pensano e nessuno dice, per ovvi motivi, ma io ora posso derogare, so che non ci sono avversari, né pericoli. Ragionando freddamente dico che il Napoli ha vinto il campionato. Si può scrivere, senza temere smentita. L’unica risposta che ora aspettiamo è la data in cui arriverà l’aritmetica conquista: secondo me, a sette o a cinque giornate dalla fine, sarà possibile cominciare i festeggiamenti”.

Ferlaino dunque abbatte completamente la scaramanzia e non ha paura di essere troppo avventato nell’affermare che il tricolore a Napoli è solo questione di tempo.