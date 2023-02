Costanzo, l’agente svela: “Mi chiamava dal ritiro di Dimaro”, cosa chiedeva Spalletti

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Riccardo Napolitano, agente di Davide Costanzo, difensore di proprietà del Napoli passato in prestito dall’Alessandria alla Pro Vercelli nell’ultimo giorno di calciomercato. Ecco quanto evidenziato:

“Davide è andato alla Pro Vercelli per tornare quanto prima a Napoli e molto più forte di prima. D’accordo con la società azzurra abbiamo optato per costruire un percorso diverso per questo ragazzo.

Della sua esperienza in ritiro a Dimaro con la squadra di Spalletti, si porta dietro tanto. La sera mi telefonava sempre raccontandomi: “Riccà, il mister mi chiede di andare più veloce, ma da una parte arriva Osimhen e dall’altra Lozano…” (ride ndr). Il ragazzo ora ha tanta voglia di crescere, è l’unico della vecchia Primavera che con Ambrosino ha partecipato a tutto il ritiro del Napoli e anche a tutte le amichevoli.

Messaggi a Davide? Il Napoli si fa sentire sempre, sia con Giuntoli e con Spalletti. Nel suo cambio dall’Alessandria alla Pro Vercelli, il Napoli è sempre stato vicino al ragazzo e non ci siamo mai sentiti abbandonati. Al tavolo delle trattative i dirigenti azzurri sono sempre stati presenti.

Costanzo Napoli, il rapporto con Manolas e Koulibaly

Il Napoli punta su Davide e sui ragazzi che ha a disposizione. Davide aveva molto legato con Manolas, avevano un rapporto speciale. Anche con Koulibaly, che gli faceva tanti regali e che però Davide rifiutava perché non voleva approfittarsene. A 19 anni non è da tutti rifiutare una nota console di videogiochi che ti arriva da uno dei senatori… Lui è sempre andato d’accordo con tutti, Davide è sempre stato ben accettato da tutto il gruppo”.