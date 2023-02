Cena Napoli, insieme De Laurentiis e gruppo squadra: fissato il premio vittoria Champions

Nella serata di ieri, si sono ritrovati insieme a cena il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis e Luciano Spalletti insieme a tutto il gruppo squadra. La cena si è svolta alla Braceria La Baita, locale del casertano, come testimoniato dalle foto pubblicate sui social:

Molti calciatori del Napoli si sono dunque prestati anche per le foto, dai “veterani” come Mario Rui e Zielinski, fino ai nuovi arrivati Bereszynski e Gollini, passando anche per Demme, Lobotka, Politano, Elmas, Kim, Rrhamani e Juan Jesus.

All’interno di questa cena, come evidenziato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il patron azzurro ha parlato ai giocatori anche della Champions League, fissando un premio in caso di vittoria del trofeo.

Non si tratta, evidenzia il quotidiano, di un gesto di spavalderia da parte di un presidente che si è montato la testa, anzi tutt’altro. Il presidente del Napoli ha capito che questo gruppo, insieme a Spalletti, può sognare e far sognare, ed ha quindi deciso di alzare ulteriormente l’asticella.