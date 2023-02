Contatti per Adama Traoré, ingaggio alla portata del Napoli: quanto guadagna oggi al Wolverhampton

Il Napoli sta dominando il campionato di Serie A, con ben 13 punti di vantaggio sulla seconda in classifica e dopo appena 20 giornate disputate. Il grande lavoro di Spalletti e la squadra è fortificato anche dal percorso in Champions League, con gli ottavi di finale conquistati con ben due turni d’anticipo e il primo posto nel girone.

Calciomercato Napoli, contatti con Jorge Mendes per Adama Traoré

Il lavoro della società, però, non si ferma e la dirigenza già è al lavoro per programmare i prossimi acquisti. Uno di questi – ormai sdoganato e confermato da più fonti – potrebbe essere quello di Adama Traoré. L’attaccante spagnolo in forza al Wolverhampton può già da oggi accordarsi con una nuova squadra, dato che ha il contratto in scadenza al 30 giugno 2023.

Con l’agente del calciatore, Jorge Mendes – sottolinea calciomercato.com – ci sono già stati i primi contatti. Traoré al momento rifiuta le proposte di rinnovo dei Wolves, ciò facilita il compito del Napoli e delle altre pretendenti per l’attaccante che vogliono accaparrarsi l’attaccante a parametro zero.

Ingaggio Adama Traoré Wolverhampton

Ricordiamo che Adama Traoré ha un contratto da 2,7 milioni di euro di ingaggio netto. In caso di arrivo In Italia, ci sarebbero anche le agevolazioni del Decreto Crescita di cui tener conto. Motivo in più per cui il Napoli sta insistendo per il suo acquisto.