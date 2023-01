VIDEO – De Laurentiis a telefono con un tifoso, “Mi avete rotto il c***o!”: arriva il chiarimento del presidente del Napoli

Nelle ultime ore ha girato sui social la telefonata tra un tifoso ed Aurelio De Laurentiis, in cui il presidente del Napoli ironizza sulla città, sui tifosi e sulle aspirazioni del club per questa stagione. Il patron azzurro ha tenuto a specificare tramite il proprio profilo ufficiale di Twitter, che le sue parole sono con tono ironico e volutamente ricche di provocazioni.

De Laurentiis sulla telefonata con un tifoso: il tweet

“La telefonata che avete ascoltato tra me e un tifoso, che sta girando sui social e sul web, ovviamente è ricca di ironia e di provocazioni. Ci siamo divertiti un po’, ho detto tutte cose false tranne una: quella sulla Champions, alla quale teniamo molto“.

FOTO: Tweet De Laurentiis

Le parole di De Laurentiis nella telefonata con il tifoso

Di seguito quanto detto da De Laurentiis nel corso di questa telefonata:

“Non lo vinciamo lo scudetto perché ora metto un premio a tutti i giocatori di 100 milioni cadauno per non vincere lo scudetto, perché i napoletani mi hanno rotto il c***o. Perché siete di una tale stron*****ne, che non mi spiego come sia possibile che diciamo che i napoletani sono i più parac**i del mondo.

Sono parac**i i napoletani che hanno abbandonato Napoli. A voi Napoli vi obnubila il cervello, perché la mattina vi alzate, guardate il sole, il mare, vi mangiate una pizza di me**a (perché la pizza a Napoli è una me**a) e tirate un bel respiro. Altro che tricolore, quest’anno se non vinciamo la Champions vi mando a fa****o tutti quanti“.

Telefonata tra De Laurentiis e un tifoso: il video