Calciomercato Napoli, accordo a un passo: è fatta per il nuovo acquisto

Il Napoli continua a lavorare per regalare alla città e alla tifoseria partenopea un sogno chiamato scudetto che ormai il popolo azzurro sogna di raggiungere dopo 33 anni. E mentre Spalletti con la squadra lavora per realizzare questo obiettivo, la società è attentissima alle dinamiche di calciomercato.

Ultime mercato Napoli, fatta per l’acquisto di Cheddira

Nel giorno in cui termina la sessione invernale, il club azzurro è vicino alla chiusura di un acquisto. Come riferito da tuttomercatoweb.com, l’intenzione è quella di chiudere subito l’acquisto di Walid Cheddira, attaccante italo-marocchino in forza al Bari.

Cheddira Bari Napoli (Getty Images)

Si tratta una trattativa interna tra le due società di proprietà della famiglia De Laurentiis: il Napoli vuole avere il controllo dell’attaccante, che resterà comunque in prestito al Bari, per poi valutarlo con calma nella prossima stagione. L’affare dovrebbe portare nelle casse dei galletti circa 7 milioni di euro.

Con il Bari restano in piedi anche i discorsi per Elia Caprile, portiere classe 2001 che Giuntoli sta monitorando. Per il suo eventuale acquisto, però, se ne riparlerà in estate.