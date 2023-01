Contratto in scadenza a giugno, c’è la scelta del Napoli: decisione sul futuro di Juan Jesus

Il Napoli prosegue il suo cammino in campionato sempre più spedito e non accenna a rallentare. Nella finestra di mercato il Ds Giuntoli non ha voluto stravolgere l’equilibrio della squadra, anzi è al lavoro per rinnovare alcuni giocatori che sono in scadenza ma che potrebbero ancora dare una mano.

Juan Jesus contratto Napoli

Tra questi c’è Juan Jesus che è a Napoli dall’estate 2021. Il contratto scade il 30 giugno 2023, quindi la volontà sarebbe quella di continuare insieme visti i buoni rapporti tra società, giocatore, entourage e allenatore.

A tal proposito è intervenuto il giornalista della Rai Ciro Venerato a “Terzo Tempo”, programma televisivo su Tele A.

FOTO: Getty – Juan Jesus

Ultime notizie Napoli, l’offerta per il rinnovo del contratto di Juan Jesus

Di seguito quanto evidenziato: “Il Napoli ha comunicato al suo agente la volontà di continuare con un contratto di un anno, magari con opzione per il secondo anno legato a degli obiettivi. L’entourage, invece, vorrebbe un biennale pieno, non un anno condizionato e sulle cifre stanno ragionando.

Il Napoli offre un milione e mezzo. Ci sono anche altri club sul brasiliano ma la sua volontà è quella di restare al Napoli. Quando la volontà è comune penso che si arriverà presto alla definizione”.