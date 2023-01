A DAZN sicuri: “Solo una squadra può impensierire il Napoli”

Il Napoli viaggia verso lo Scudetto, ma prima c’è la Roma, in chiusura per questa 20a giornata di Serie A. La prima di ritorno, di questo calendario, ha visto l’Inter vincere e il Milan cadere in casa contro al Sassuolo.

Nel post-partita di Juventus-Monza – altra sconfitta per i bianconeri, in diretta su DAZN si è parlato della lotta Scudetto, in cui il Napoli sembra l’assoluta antagonista di sé stessa, con le squadre che faticano a rincorrerla. In attesa di un risultato, che Spalletti spera di ottenere in maniera positiva contro la sua ex Roma, Marco Parolo – ex calciatore della Lazio e opinionista tecnico di DAZN – ha parlato della lotta al titolo.

Le parole di Marco Parolo

Nel corso del post-partita di Juve-Monza, Marco Parolo ha parlato di quella che è l’unica squadra che può fare punti, secondo lui, dietro al Napoli: “L’Inter, rispetto alle altre, dà quel senso di squadra rispetto alle altre. Magari non avrà il passo per restare alla vetta, ma è quella che secondo me farà più punti nel gruppetto che segue il primo posto”.