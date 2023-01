LIVE – Napoli-Roma, Spalletti ha deciso tra Elmas e Lozano: le formazioni ufficiali

LIVE NAPOLI ROMA – Buonasera amici di SpazioNapoli e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Roma, gara valida per la prima giornata del girone di ritorno di Serie A.

Il Napoli, dopo lo scivolone clamoroso del Milan contro il Sassuolo, ha una grande opportunità per allungare maggiormente sulla seconda in classifica (l’Inter è a -10 con una partita in più).

La Roma, invece, vorrà vincere a tutti i costi per superare il Milan in classifica e raggiungere l’Inter al secondo posto.

Formazioni ufficiali Napoli Roma, le scelte di Spalletti e Mourinho

Le due conferenze di Spalletti e Mourinho della vigilia hanno acceso la partita, una gara già di per sé molto sentita dalle due tifoserie.

Ma mentre Mourinho ha annunciato l’intero undici che scenderà in campo al Maradona, c’erano ancora alcuni dubbi sulla formazione titolare scelta da Spalletti.

Jose Mourinho e Luciano Spalletti (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Pochi cambi e dubbi sciolti: ci sarà ancora Lozano dal primo minuto, partono dalla panchina Elmas e Politano. In difesa ci saranno ancora Rrahmani e Mario Rui, niente da fare per l’ex Juan Jesus e Mathias Olivera.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini, Dybala; Abraham (da confermare)