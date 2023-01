Spalletti verso una scelta in Napoli-Roma: “Alla Callejon”, ecco come proverà a scardinare la difesa di Mourinho

Probabilmente andrà di “catenaccio” José Mourinho, nella sfida che ci sarà questa sera tra Napoli-Roma.

Davanti potrebbe rivoluzionare l’attacco, con Elmas che farebbe da protagonista in un 4-3-3 e non nel ruolo di mezz’ala, facendolo coesistere con Piotr Zielinski. Una scelta inedita, con largo a destra proprio il macedone e il suo compito sarebbe quello di scardinare la difesa stessa della Roma.

Come? Attraverso gli inserimenti alle spalle dei difensori della Roma, Spalletti avrebbe studiato un compito ad hoc “alla Callejon”, come riferiscono i colleghi de Il Corriere dello Sport, per Elmas.

Napoli-Roma, la probabile formazione degli azzurri

A poche ore da Napoli-Roma, Spalletti scioglie i dubbi sul tridente. A quanto pare ci sarà Elmas nel tridente con Kvaratskhelia e Osimhen, ma largo a destra, in un ruolo “inedito”. Il giocatore avrebbe lavorato così in settimana, con i soliti altri titolari nelle altre zone di campo. Davanti ad Alex Meret, la difesa a quattro con Di Lorenzo e Mario Rui, assieme a Kim e Rrahmani. In regia Lobotka e accanto a sé Anguissa e Zielinski.