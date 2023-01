Pioli ora dribbla il Napoli in conferenza: si esclude dalla lotta Scudetto?

L’allenatore del Milan, Stefano Pioli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di campionato contro il Sassuolo. L’occasione è stata utile per tornare a parlare della lotta scudetto, che al momento vede il Napoli dominare in maniera incontrastata. Ecco quanto evidenziato:

“Momento difficile? Abbiamo domani opportunità di superare questo momento, bisogna aver voglia voltare pagina. Non ci aiuta pensare troppo. Sappiamo che possiamo fare molto meglio, lo fatemi dinanzi ai nostri tifosi, che ringraziamo per il loro sostegno contro la Lazio.

All’interno del gruppo non è cambiato niente. C’è qualche sorriso in meno, forse più attenzione al lavoro, gruppo consapevole e che sente il senso di dovere e rispetto nei confronti dei tifosi e del club“.

Stefano Pioli conferenza stampa

Conferenza stampa Pioli Milan Sassuolo, lotta scudetto con il Napoli

Momento delicato, ma vi siete posti un obiettivo?

“Guardiamo partita per partita, non possiamo avere altri pensieri. Da questi momenti se ne viene fuori anche con partite sporche ma con risultati positivi, dobbiamo essere concreti.

Come cessare il periodo negativo? Il fulmine dev’essere la consapevolezza del momento, è facile sostenerci quando le cose vanno bene adesso siamo noi che dobbiamo credere in quello che stiamo facendo, il fulmine può capitare in qualsiasi momento della partita. Non abbiamo mai vinto per fortuna o perso per sfortuna, dipende tutto da noi”.