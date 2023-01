Rivelazione Mourinho in conferenza: “Un calciatore di questo Napoli voleva venire al Tottenham”

In questo campionato, una delle sorprese del Napoli fino a questo momento della stagione, che con il tempo è divenuto una certezza, è senza dubbio il difensore sudcoreano Kim Min-Jae.

Giunto questa estate in terra partenopea con l’arduo compito di sostituire il partente Koulibaly, colonna della difesa e leader nello spogliatoio del Napoli nelle ultime stagioni, il difensore si è sin da subito adattato agli schemi di Spalletti fornendo ottime prestazioni impreziosite anche da qualche gol.

Kim Min Jae, Napoli (Getty Images)

Mourinho svela un retroscena su Kim: le parole

Proprio del difensore del Napoli ne ha parlato, in conferenza stampa, l’allenatore della Roma Josè Mourinho, il tecnico ha svelato un curioso retroscena ai tempi del Tottenham.

Queste le sue parole:

“Il Napoli non ha un giocatore del livello di Dybala. Ha tanto bravi giocatori, uno lo volevo prendere al Tottenham e ci ho parlato più volte su Face Time. Costava dieci milioni e il club inglese ne ha offerti 5: in quel momento non poteva spendere soldi. Quel ragazzo voleva tanto venire, ed è Kim. Ha tanti forti giocatori il Napoli, ma non come Dybala”.