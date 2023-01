Rrahmani alla radio ufficiale: “Ho passato un brutto momento”, poi il commento a sorpresa sullo scudetto

Il Napoli, dopo aver concluso il girone di andata in testa al campionato con ben dodici punti di vantaggio sulla seconda, è pronto a continuare questo rullino di marcia fantastico.

Gli azzurri non hanno alcuna intenzione di fermarsi, vogliono scrivere la storia di questo club sia in Italia che in Europa.

Napoli, Serie A(Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

In particolare, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, radio ufficiale del club, è intervenuto il difensore Amir Rrahmani, protagonista indiscusso di questa stagione:

Di seguito le sue parole:

Sul Napoli: “Giochiamo sempre per vincere anche quando le cose non vanno bene, ogni squadra ha dei momenti no, speriamo di aver già superato il nostro”.

Rrahmani sul gol alla Juve: “È arrivato nel momento giusto”

Sull’infortunio e sul gol alla Juve: “Ho avuto un brutto infortunio, c’erano dei rischi ma è andata molto bene. Il gol contro la Juve è arrivato nel momento giusto dopo aver fatto un grande lavoro con lo staff medico. Sono felice di essere tornato”.

Sul girone di andata: “Stiamo andando bene, siamo a metà strada speriamo di continuare così. Non abbiamo fatto ancora nulla, speriamo di finire anche il girone di ritorno in maniera giusta”.

“Dobbiamo fare gol e subire di meno, siamo contenti così. È merito di tutta la squadra, attacchiamo e difendiamo tutti insieme”.

Amir Rrahmani, Napoli-Juve (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP) (Photo by ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images)

Su Kim: “È fortissimo, sa cosa vuole il mister è un giocatore molto bravo”.

Sui tifosi: “È molto bello quando lo stadio è pieno, ci sentiamo più forti e possiamo spingere di più per i tre punti”.

Napoli-Roma, parla Rrahmani: “Dobbiamo fare attenzione a questo particolare”

Sulla Roma: “La Roma ha tanta qualità, sarà una partita come contro la Juve, si difenderanno molto dietro. Dobbiamo gestire bene la palla e fare gol, senza rischiare”.

Sugli attaccanti: “Abbiamo sempre fatto quasi sempre gol, è molto più facile quando abbiamo giocatori che tengono bene la palla, soprattutto quando siamo sotto pressione, possono cacciare sempre la giocata”.

Su Spalletti: “Il merito è tutto suo, stiamo seguendo la sua filosofia di gioco. Ci dice di stare tranquilli, è ancora presto dobbiamo vedere partita per partita”.

Luciano Spalletti (Photo by Simone Arveda/Getty Images)

Su Dybala e Abraham: “Se abbiamo noi la palla siamo al sicuro, dobbiamo stare attenti ai contropiedi”.

Ancora sul Napoli: “Se siamo più vicini alla porta avversaria è più facile ma dipende anche da come si difendono le avversarie. Se giochiamo bene la palla le squadre si abbassano”.

Rrahmani sullo scudetto e sulla Champions League: le parole

Sulla Champions League: “Crediamo nell’obiettivo di raggiungere i quarti di finale. Abbiamo fatto un grande cammino, speriamo di fare qualcosa di eccezionale”.

Sullo Scudetto: “Siamo a metà strada, possiamo pronunciare la parola scudetto. Sono molte partite e ci prepariamo per ogni partita, non pensiamo alla fine. Possiamo vincere solo se giochiamo tutte le partite come sappiamo, non c’è bisogno di parlare”.