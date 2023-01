Futuro Meret, svelato il prezzo per la cessione: spunta il piano del Napoli!

Alex Meret sta dimostrando che Spalletti e società hanno fatto bene a puntare su di lui dopo un mercato estivo intenso e condotto al fine di trovare un sostituto di David Ospina. Il portiere ha conquistato la fiducia di tutti a suon di parate e di ottime prestazioni.

Meret, però, è in scadenza nel 2024. È necessario, dunque, un rinnovo immediato per non farlo andar via. Alla Rai è intervenuto sulla questione il suo agente Federico Pastorello. Di seguito quanto evidenziato:

Cessione Meret? L’agente parla del futuro

“Non lo escludo. Nel senso che Napoli è un top club: Alex è giovane ha tante idee, studia e da questo punto di vista mi aspetto anche che un giorno possa fare un’esperienza fuori dall’Italia perché è un ragazzo modello.

Da questo punto di vista tutto può essere, però oggi come oggi io non escludo un futuro di Alex a Napoli“.

FOTO GETTY – Meret Napoli Calciomercato

Futuro Meret: le cifre

In seguito Ciro Venerato ha chiarito le posizioni tra società e giocatore oltre alle cifre del possibile rinnovo a “1 Football Club”, programma radiofonico su 1 Station Radio:

“L’intenzione è di rinnovare il contratto di Meret, tentando di soddisfare le sue richieste nei limiti possibili. Il Napoli ha sempre il coltello dalla parte del manico perché il contratto scade nel 2024, ma all’interno di esso ha un’opzione unilaterale per allungarlo sino al 2025. Se il Tottenham, tuttavia, dovesse avere una proposta di 30 milioni, si potrebbe anche pensare di cedere Alex”.