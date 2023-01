Piace al Napoli per il mercato: l’Inter tenta l’assalto alla stellina campana

Il calciomercato del Napoli è al centro di numerose voci che potrebbero presto trasformarsi in affari veri e propri. Cristiano Giuntoli e il suo staff stanno lavorando per migliorare la rosa e non è detto che ciò accada subito.

Molte trattative possono essere impostate a gennaio per poi concludersi a giugno, quando la rosa potrebbe perdere qualche protagonista e sarà importante andare a ricostruire il gruppo di Luciano Spalletti.

Calcioomercato Napoli Parisi Inter (Getty Images)

Calciomercato Napoli, su Parisi c’è l’Inter

Tra i nomi che, da tempo, piacciono al Napoli c’è quello di Fabiano Parisi dell’Empoli. Il terzino sinistro classe 2000 è al centro di numerosi interssi in Serie A, considerato il campionato che sta portando avanti.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, il Napoli ora è defilato per Parisi mentre l’Inter sta tentando già ora di portare avanti i contatti per l’estate. In caso di addio di Gosens all’inizio della prossima stagione, infatti, il club di Simone Inzaghi punterà fortemente sul difensore campano.