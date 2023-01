Primavera, Fiorentina-Napoli: pazzesco nel recupero, beffa amarissima per gli azzurrini!

Incredibile beffa per il Napoli Primavera, sconfitto dalla Fiorentina per 2-1 con un gol nel recupero, in superiorità numerica e in pieno controllo. Le reti portano le firme di Toci, Sahli e quella decisiva di Vitolo al 93′ (primo centro stagionale, ndr).

Fiorentina Napoli Primavera, primo tempo

Primo tempo sostanzialmente equilibrato, con il Napoli che parte meglio e compre in maniera egregia tutto il campo. Pian piano viene fuori la Fiorentina, in particolare brava a sfruttare gli uno contro uno dei suoi esterni offensivi. E proprio da una giocata individuale nasce il gol dei viola.

Lancio casuale che però pesca in area Di Stefano, duello con Marchisano che non riesce a tenere il funambolo gigliato che con un tiro cross dalla sinistra serve un assist al bacio per Toci: il centravanti albanese deve solo spingere in rete. Il Napoli non si disunisce, tiene bene il campo, ma non costruisce azioni pericolose.

Fiorentina Napoli Primavera, secondo tempo

Nella ripresa il canovaccio è sempre il solito, anche se la sfida è più aperta con repentini attacchi da una parte e dall’altra. Nel Napoli, però, salgono i cattedra due calciatori che fanno la differenza: Alastuey e Sahli. Lo spagnolo detta legge a centrocampo con la sua visione di gioco, il franco-tunisino è imprendibile nell’uno contro uno.

E sono proprio loro a confezionare il pareggio: lancio perfetto di Alastuey per Spavone che entra in area in posizione defilata sulla destra, cross basso arretrato sul quale non riesce ad intervenire Rossi; alle sue spalle però c’è Sahli che stoppa, si sistema la sfera sul mancino e calcia forte battendo Martinelli.

Beffa nel recupero in superiorità numerica

Nel finale gli azzurrini restano anche un superiorità numerica per l’espulsione di Favasuli che rifila un colpo a palla lontana a Barba. L’arbitro Taricone vede tutto ed estrae il rosso diretto per il calciatore viola.

I cambi di Russo e dell’esordiente Koffi, arrivato dalla Roma, non danno particolare sprint agli azzurrini, che invece subiscono la beffa nel finale. Al 93′ percussione centrale di Presto con il Napoli schierato, palla scaricata al limite per Vitolo che si sistema la sfera sul mancino e calcia in maniera chirurgica battendo Boffelli.

Gol Fiorentina Primavera, Vitolo

Ennesima sconfitta subita nel recupero dal Napoli, ancora in superiorità numerica, com’era accaduto a Verona. E così come la vittoria sfilata al 97′ a Milano con il Milan. Un aspetto sul quale Frustalupi dovrà ancora lavorare con i suoi ragazzi.

Sconfitta pesante per gli azzurrini, che in classifica restano inchiodati a ridosso della zona playout. Prossimi impegni mercoledì a Roma per i Quarti di Finale di Coppa Italia Primavera (gara unica in trasferta, ndr) e lunedì prossimo a Cercola contro l’Empoli.

Classifica campionato Primavera 1