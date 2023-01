Allarme Kvara per la sfida con la Salernitana: Spalletti ha già pronte due alternative

Luciano Spalletti e i suoi uomini continuano la preparazione in vista del match di sabato pomeriggio – ore 18 – contro la Salernitana di Davide Nicola.

Dopo l’ampio turnover visto in Coppa Italia contro la Cremonese, il tecnico dei partenopei è pronto a riproporre l’11 tipo azzurro visto nelle ultime uscite di campionato.

Pochi ballottaggi che riguardano per lo più le fasce: Mario Rui si gioca una maglia da titolare con Olivera, mentre è testa a testa tra Lozano e Politano per un posto in attacco.

Kvaratskhelia Napoli Spalletti

Il grande dubbio di giornata, però, resta la presenza di Khvicha Kvaratskhelia che, dopo aver accusato una sindrome influenzale nei giorni scorsi, non è ancora riuscito a recuperare al 100%.

Salernitana-Napoli, Kvara ancora in dubbio: Spalletti studia due alternative

La sua convocazione è ancora a rischio – come vi avevamo precedentemente anticipato – e soltanto il provino di domattina a Castel Volturno scioglierà tutti i dubbi in casa Napoli.

Nel frattempo, però, Luciano Spalletti studia le possibili soluzioni per ovviare all’assenza del georgiano: stando a quanto riferito da Sky Sport, Elijf Elmas e Giacomo Raspadori sarebbero i principali indiziati ad ereditare il posto da titolare dell’ex Rubin Kazan.