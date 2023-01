Accostato al Napoli, Zaniolo può dire addio alla Roma già a gennaio: notizia a sorpresa

Notizia a sorpresa in merito al calciatore della Roma, Nicolò Zaniolo, lanciata in diretta a Sky Sport nel corso della trasmissione “Calciomercato – L’Originale”. Il collega ed esperto di mercato, Gianluca Di Marzio, ha parlato così del futuro di Zaniolo, probabilmente lontano dalla Roma già a gennaio.

Nell’imminente calciomercato che è entrato nel vivo, a gennaio, Zaniolo potrebbe già salutare il club. Senza attendere il termine della stagione, il talento italiano che era stato accostato anche al Napoli di recente, potrebbe salutare per finire in Premier League.

Sono diversi i club in Inghilterra che hanno mostrato interesse per il calciatore italiano. Zaniolo, oltre ad interessare a Paratici e Conte per il Tottenham, piace anche al West Ham di Scamacca e Ogbonna, suoi connazionali.

(Photo by Paolo Bruno/Getty Images)

Zaniolo via dalla Roma, piace anche al Borussia

Ci sarebbe anche il Borussia Dortmund tra le ipotesi future per Nicolò Zaniolo, calciatore che potrebbe salutare la Roma già a gennaio. Secondo quanto riferito dai colleghi di Sky Sport, la Roma avrebbe aperto alla cessione per il suo cartellino.