Supercoppa, l’Inter vince e Zhang lancia i nerazzurri: “Napoli? La stagione è lunga ancora”

È terminata la Supercoppa in Arabia Saudita tra Milan e Inter, con il risultato largo per i nerazzurri ai danni dei “cugini” rossoneri. Si è imposto per tre reti a zero il club allenato da Inzaghi, che non molto tempo fa era riuscito a battere anche il Napoli capolista in campionato, unica squadra capace di farlo nell’arco dell’intero torneo di Serie A, fino a questo momento.

Festeggia l’Inter e sogna la rimonta ora, rilanciandosi anche in campionato, con la voglia di tentare la rimonta sul Napoli, distante 10 punti in classifica.

A parlarne è Steven Zhang, il presidente dell’Inter, che non ha nascosto le altissime ambizioni, in particolar modo dopo la vittoria ottenuta nella finale di Supercoppa contro il Milan.

Zhang Napoli Corsa Scudetto

Parla Zhang, rimonta sul Napoli: il presidente dell’Inter ci crede

Supercoppa portata a casa per i nerazzurri, il presidente dell’Inter ha parlato della corsa Scudetto nella quale vuole essere ancora protagonista. Ecco cos’ha detto ai microfoni di SportMediaset, subito dopo la vittoria ottenuta dalla sua squadra a Riyad: “Possiamo raggiungere il Napoli? La stagione è così lunga, non solo per quanto riguarda il campionato, anche in Champions è tutto ancora aperto”