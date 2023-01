L’ex campione del Mondo avvisa il Napoli: “Io ho perso uno Scudetto così”

Tanti i campioni protagonisti in Arabia Saudita, anche fuori dal campo, considerando quelle che sono le presenze ai microfoni Mediaset degli ex campioni del Mondo nel 2006, che hanno cambiato per sempre la storia della Nazionale azzurra.

A prendere voce, direttamente da Riyad, in occasione della Supercoppa che si gioca questa sera tra Milan e Inter, è un ex rossonero, che ha giocato anche per la Juventus.

Quelle che seguono, sono le parole di Gianluca Zambrotta, che ha avvisato così il Napoli sullo Scudetto: “Siamo a metà stagione, è ancora presto. Ci sonno tante incognite e i punti di distacco dal Napoli è vero che sono tanti, ma io ho perso e vinto Scudetto a 9 o 10 punti anche nelle ultime 4 partite. Può succedere ancora di tutto”.

Napoli Kvaratskhelia (Getty Images)

Le parole di Zambrotta sulla corsa Scudetto

Gianluca Zambrotta, ex Juventus e Milan tra le altre, ha parlato della gara di questa sera e della corsa Scudetto, ai microfoni di SportMediaset. Le sue parole sono chiare: “La sfida di stasera come “spartiacque” per il campionato? Il trofeo è una cosa a parte dal campionato, quest’anno sarà tutto molto particolare, anche a seguito del Mondiale che è finito da poco”.