Da Roma: sorride Mourinho, due recuperi in vista di Napoli?

La Roma sfiderà il Napoli al Diego Armando Maradona e, dopo averla evitata ai quarti di finale in Coppa Italia – a causa dell’eliminazione per mano della Cremonese nella serata di ieri -, è comunque fissato l’appuntamento in campionato, al 29 gennaio.

Dopo la Salernitana, infatti, gli azzurri saranno impegnati nuovamente in casa, sperando di dimenticare in fretta la prestazione recente contro la Cremonese. A Napoli arriva la Roma e Josè Mourinho, stando a quel che riferiscono da VoceGiallorossa, potrebbe contare sicuramente su uno dei calciatori, recuperato dai guai fisici recenti: parliamo di Nicolò Zaniolo, pienamente recuperato e che si è allenato totalmente in gruppo quest’oggi.

Cautela invece per quanto riguarda Georginio Wijnaldum, calciatore che la Roma monitora e che Mourinho spera di avere almeno a disposizione per la sfida contro il Napoli.

(Photo by Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

Verso Napoli-Roma: le condizioni di Wijnaldum

Secondo quanto riferisce la stessa fonte, quest’oggi Wijnaldum avrebbe lavorato solo parzialmente col gruppo, muovendo però nuovi passi importanti verso il recupero. Sicuramente non ci sarà per l’imminente week-end, ma occhio alla prossima settimana, quella di Napoli-Roma: Mourinho incrocia le dita e, malgrado le difficoltà, spera di avere sia Zaniolo che lui al Maradona.