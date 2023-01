Annuncio in diretta sul futuro di Demme: lo ha svelato l’agente!

In casa Napoli c’è ancora un po’ di delusione per quanto successo ieri sera dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia per via della Cremonese di Ballardini.

Nonostante ciò, bisogna mettere subito da parte i malumori e voltare pagina. Per quanto sia importante la Coppa nazionale, perché trofeo ufficiale a tutti gli effetti, bisogna essere consapevoli di quanto fatto di buono fino ad ora tra campionato e Champions League.

Gli uomini di Luciano Spalletti devono cercare di ripartire subito alla grande, dimostrando che la debacle di ieri sera è stata una piccolissima parentesi negativa.

Nel frattempo, oltre ai fatti di campo, bisogna pensare anche al mercato e a come rafforzare e non indebolire la rosa a disposizione del mister.

In merito al mercato in uscita, la dirigenza azzurra tiene di mira la situazione legata a Diego Demme. Con l’esplosione di Lobotka in quel ruolo e una macchina quasi perfetta con determinati uomini, il centrocampista tedesco è finito leggermente ai margini.

Spalletti, però, ha sempre sottolineato l’importanza dell’ex Lipsia e difficilmente vorrà privarsene.

(Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Futuro Demme: annuncio dell’agente

L’agente di Diego Demme, Marco Busiello, conferma la permanenza del suo assistito a Napoli, decisivo un colloquio con Spalletti.

Busiello ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss, dicendo: “La figlia di Demme è nata a Napoli. Confermo che Demme al momento resta a Napoli“.

“C’è stato un colloquio tra il ragazzo e l’allenatore, il quale gli ha confermato tanta fiducia. È felice di restare al Napoli. Vero che il mercato è aperto, ma gli ha fatto tanto piacere la stima del mister“.

“Ho parlato con Diego dopo Napoli-Juventus ed era felicissimo per la vittoria“.

Sull’assenza di ieri contro la Cremonese, invece, dice: “Non ha giocato solo perché in mattinata è nata la figlia”.