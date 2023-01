L’agente di Kvara spegne le voci e fa sognare i tifosi: “In testa ha soltanto il Napoli!” Poi il commento sullo Scudetto

Dopo l’assenza di Kvaratskhelia nel corso dell’ultima sfida giocata dal Napoli – e che ha portato alla sconfitta in Coppa Italia – al Diego Armando Maradona, ha parlato ai media russi il suo agente, Mamuka Jugeli.

Ai microfoni di Championat, in Russia, ha rilasciato importanti dichiarazioni sul futuro del fuoriclasse georgiano, che vedrà il suo futuro ancora al Napoli senza alcun dubbio.

Perché ne ha parlato così lo stesso Mamuka Jugeli, allontanando appunto quelle che sono le voci di calciomercato che hanno riguardato in prima persona il talento numero 77 del Napoli.

Le parole dell’agente di Kvaratskhelia

Nel corso della lunga intervista concessa al portale russo, dopo i rumors emersi in Inghilterra circa il futuro di Kvaratskhelia che piace tanto a Pep Guardiola per il Manchester City, ha parlato così l’agente del talento georgiano: “Interesse del Manchester City? Io non ho visto nessun documento sulla mia scrivania, come credo, anche negli uffici del Napoli”.

E sulle stesse voci di calciomercato, l’agente di Kvaratskhelia risponde così: “È chiaro che in questo momento tutte le sue attenzioni sono legate al Napoli. Se c’è la possibilità di vincere la Serie A e di far bene in Champions League, quali altri pensieri potrebbe avere Kvara? Il vantaggio di ben nove punti non può esser lasciato, la sfida degli ottavi di finale contro l’Eintracht pure. C’è qualcosa per cui lottare a Napoli”.

SULL’ASSENZA CONTRO LA CREMONESE – “Ieri Kvaratskhelia era assente perché Spalletti gli ha concesso un po’ di riposo, non c’è nessun problema di salute. Si è allenato, sabato contro la Salernitana ci sarà”.

(Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Georgia-Napoli: un legame creato da Kvaratskhelia

Sono diversi i tifosi in arrivo dalla Georgia, per godersi al Diego Armando Maradona le prestazioni di Kvaratskhelia, formando un vero e proprio “spicchio” all’interno dell’impianto di Fuorigrotta, di bandiere e sciarpe georgiane. Ne ha parlato così l’agente del calciatore: “Vengono direttamente da Tbilisi per ogni partita in casa, poi ci sono i georgiani che già vivono e lavorano a Napoli”.