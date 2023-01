Marotta pensa ancora al Napoli: lo ha detto prima della Supercoppa

Ha parlato prima della Supercoppa che si disputa questa sera, tra i campioni in carica di Coppa Italia e Scudetto, l’amministratore delegato dei nerazzurri, Giuseppe Marotta.

Con l’obiettivo di vincere la Supercoppa in Arabia Saudita contro i “cugini” del Milan, il dirigente interista ha così commentato le vicende di campionato, che vedono il Napoli dominare in Serie A.

Quelle che seguono, sono le sue parole ai microfoni di SportMediaset, poco prima del fischio d’inizio della partita tra Milan-Inter.

(Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Le parole di Marotta sul Napoli

Nel corso dell’intervista che ha rilasciato ai microfoni di SportMediaset, prima di Milan-Inter, ha parlato così del Napoli, Giuseppe Marotta: “Bisogna riconoscere il cammino che sta facendo il Napoli in Serie A, non solo per i risultati che ottiene, ma anche per le prestazioni che ha fatto. Hanno chance di completare la stagione da campioni d’Italia, ma le antagoniste come noi hanno l’obbligo di provarci e crederci fino alla fine. Da qui in avanti avremo un tour de force e tutti saranno chiamati in causa da Inzaghi”.