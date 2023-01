Il doppio ex avvisa: “Conosco bene Salerno, il Napoli dovrà fare una cosa dopo la Cremonese”

Ha parlato il doppio ex del match, proprio nella settimana che porta al derby che si disputerà all’Arechi tra Salernitana e Napoli e lo ha fatto ai microfoni di Radio Marte, nel corso della trasmissione “Marte Sport Live”.

A prendere voce è infatti l’ex bomber del Napoli, nonché ex dirigente della Salernitana, Emanuele Calaiò. “L’arciere”, che conosce entrambe le piazze, ha parlato del match da doppio ex di turno, avvisando gli azzurri su cosa aspetterà alla squadra, nel match contro i granata.

Le parole di Emanuele Calaiò su Salernitana-Napoli

Quelle che seguono, sono le parole di Emanuele Calaiò, in merito alla sfida che sarà tra Salernitana-Napoli: “Non mi preoccupa vedere il Napoli fuori dalla Coppa Italia, la mentalità di vincere non va mai abbandonata. Del resto, è stata una gara storta, gli azzurri hanno spesso vinto contro le “piccole”. Di certo ora il Napoli saprà che dovrà avere sempre massima concentrazione, senza mai sottovalutare l’avversario. Anche con nove punti di vantaggio, non bisogna mollare. Salernitana-Napoli? Conosco Salerno, tengono tantissimo alla partita. Sarà una gara ostica, il Napoli dovrà far emergere le sue qualità per portarla a casa“.