Tre club di Premier League su Osimhen: il Napoli spara altissimo

Non è di certo una novità l’interesse dei top club di Premier League per Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano è seguito da diverso tempo dai maggiori club europei ed è giusto che sia così.

Quest’anno, probabilmente quello della definitiva consacrazione, il bomber azzurro sta registrando numeri da record: 13 gol e 4 assist in 17 presenze stagionali e primo posto nella classifica cannonieri della Serie A con 12 reti all’attivo.

Calciomercato Napoli, sirene dalla Premier League per Osimhen

L’obiettivo di Osimhen è quello di vincere con il Napoli e regalare un sogno a questa città, come confermato ieri dal suo agente Roberto Calenda.

Ma le sirene della Premier busseranno sicuramente alla porta del club a fine stagione. Secondo quanto riporta “Il Mattino”, Arsenal, Newcastle e Manchester United hanno già inviato emissari per convincere il nigeriano, che però ha esplicitamente chiesto al suo entourage di rinviare tutti i discorsi a fine stagione.

Victor Osimhen (Photo by ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images)

Il club partenopeo non farà sconti e dopo un inizio di stagione del genere è sicuramente cresciuto in maniera esponenziale il suo valore: 150 milioni di euro è la cifra che chiede De Laurentiis per il suo gioiello.

Osimhen a Napoli sta bene, ma se dovesse arrivare un’offerta folle, il patron azzurro non potrà sicuramente pareggiarla. Il futuro di Osimhen è incerto, ma adesso il nigeriano pensa solo a vincere con il suo Napoli.